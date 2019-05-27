С нынешними темпами сокращения населения украинцев не станет через 180 лет - нардеп

КИЕВ. 27 мая. УНН. С нынешними темпами сокращения населения и смертности украинцев не станет через 180 лет. Об этом глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила во время круглого стола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.