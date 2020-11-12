З незаконного обігу вилучено майже 37 тис. літрів пального вартістю близько 1 млн гривень

"Податкова міліція Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного обігу підакцизних товарів провела обшуки на декількох нафтобазах у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

За словами в.о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергія Кононенка, ця операція – продовження ліквідації масштабної схеми зі збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що не відповідають вимогам державних стандартів.

"Столична податкова міліція розпочала дану операцію у вересні цього року і встановила мережу автозаправних станцій у Києві, які реалізовували бензин та дизпаливо невідомого походження. І ось тепер сліди потяглися в різні регіони. Але ми й надалі будемо захищати споживачів від неякісного товару", - підкреслив він.

Повідомляється, що під час подальшого розслідування було встановлено, що фальсифіковані паливно-мастильні матеріали надходили на реалізацію до Києва з нафтобаз, розташованих у різних регіонах України, на яких за рішенням суду й було проведено обшуки.

"За результатами таких заходів з незаконного обігу вилучено майже 37 тисяч літрів бензину, що не відповідають вимогам державних стандартів, вартістю близько 1 мільйона гривень", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура спільно з податківцями вилучила з незаконного обігу понад 1 млн 250 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.