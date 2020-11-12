Из незаконного оборота изъято почти 37 тыс. литров топлива стоимостью около 1 млн гривен

"Налоговая милиция Главного управления ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного оборота подакцизных товаров провела обыски на нескольких нефтебазах в различных регионах Украины", - говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Киеве Сергея Кононенко, эта операция - продолжение ликвидации масштабной схемы по продажам незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, не соответствующих требованиям государственных стандартов.

"Столичная налоговая милиция начала данную операцию в сентябре этого года и установила сеть автозаправочных станций в Киеве, которые реализовывали бензин и дизтопливо неизвестного происхождения. И вот теперь следы потянулись в разные регионы. Но мы и в дальнейшем будем защищать потребителей от некачественного товара", - подчеркнул он.

Сообщается, что в ходе дальнейшего расследования было установлено, что фальсифицированные горюче-смазочные материалы поступали на реализацию в Киев с нефтебаз, расположенных в разных регионах Украины, на которых по решению суда и были проведены обыски.

"По результатам таких мероприятий из незаконного оборота изъято почти 37 тысяч литров бензина, не соответствующих требованиям государственных стандартов, стоимостью около 1 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, прокуратура совместно с налоговиками изъяла из незаконного оборота более 1 млн 250 тыс. литров горюче-смазочных материалов.