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Из незаконного оборота изъято почти 37 тыс. литров топлива стоимостью около 1 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10263 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Налоговая милиция Киева изъяла из незаконного оборота почти 37 тысяч литров бензина, неизвестного происхождения, стоимостью около 1 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС в Киеве.

"Налоговая милиция Главного управления ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного оборота подакцизных товаров провела обыски на нескольких нефтебазах в различных регионах Украины", - говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Киеве Сергея Кононенко, эта операция - продолжение ликвидации масштабной схемы по продажам незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, не соответствующих требованиям государственных стандартов.

"Столичная налоговая милиция начала данную операцию в сентябре этого года и установила сеть автозаправочных станций в Киеве, которые реализовывали бензин и дизтопливо неизвестного происхождения. И вот теперь следы потянулись в разные регионы. Но мы и в дальнейшем будем защищать потребителей от некачественного товара", - подчеркнул он.

Сообщается, что в ходе дальнейшего расследования было установлено, что фальсифицированные горюче-смазочные материалы поступали на реализацию в Киев с нефтебаз, расположенных в разных регионах Украины, на которых по решению суда и были проведены обыски.

"По результатам таких мероприятий из незаконного оборота изъято почти 37 тысяч литров бензина, не соответствующих требованиям государственных стандартов, стоимостью около 1 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, прокуратура совместно с налоговиками изъяла из незаконного оборота более 1 млн 250 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Украинские Национальные Новости

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