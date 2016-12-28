З наступного року стипендія для студентів становитиме 1,1 тис. грн - В.Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії, згідно з якою стипендія для студентів вишів 3-4 рівня акредитації становитиме 1,1 тис. гривень. Про це віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії: з наступного року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія — 1100 грн, підвищена — 1400 грн”, — повідомив В.Кириленко.
Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії:з наст року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія-1100 грн, підвищена-1400 грн.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 28 декабря 2016 г.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що у Бюджеті-2017 фонд стипендій було збільшено на 580 млн грн до майже 6 млрд грн.