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З Молдови до України качали спирт через трубопровід

З Молдови до України качали спирт через трубопровід

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокуратура перекрила канал незаконного переміщення спирту через трубопровід з Молдови до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури України.

"За процесуального керівництва прокуратури Одеської області співробітниками СБУ в Одеській області встановлено факт незаконного переміщення через Державний кордон підакцизних товарів – спирту з використанням трубопроводу з Республіки Молдова на територію України, а саме у селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у гаражі у селі Кучурган виявлено пластикову трубу, через яку із Республіки Молдова переміщували спирт.

"У ході проведення слідчих дій, за попередніми даними, виявлено 4 пластикові бочки по 250 літрів наповнені алкоголем, та понад 100 пустих пластикових бочок, об’ємом по 250 літрів. Наразі вживаються заходи щодо демонтажу трубопроводу до лінії кордону", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що слідство вважає, що службові та посадові особи правоохоронних органів ймовірно вступили у змову з представниками комерційних структур, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Нагадаємо, у двох областях вилучили контрафактного алкоголю на 1,5 млн гривень.

Українські Національні Новини

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