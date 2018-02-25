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З Мітрідатських сходів у окупованій Керчі вивезли скульптури грифонів

З Мітрідатських сходів у окупованій Керчі вивезли скульптури грифонів

Київ • УНН

 • 17697 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У окупованій Керчі з прольотів Великих Мітрідатських сходів зняли кам’яні скульптури грифонів. Про це повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на місцеві ЗМІ, інформує УНН.

За даними ЗМІ грифонів вивезли в рамках робіт з підготовки до реконструкції сходів. Демонтаж статуй здійснили робочі фірми “Меандр”, грифонів зберігатимуть в керченському лапідарії, повідомляє 24 лютого сайт “Керчь — мой город”.

За словами доглядача лапідарію Ніни Кучеревської, грифонів можуть не повернути на Великі Мітрідатські сходи. Сайт “Керч ФМ” опублікував відео демонтажу кам’яних скульптур.

На початку лютого робітники, в рамках робіт з підготовки до реконструкції Великих Мітрідатських сходів, розташованих в центрі міста, зняли фрагменти кам’яних огорож і замінили їх дошками. Російська компанія з Санкт-Петербурга “Меандр” виграла тендер на проведення першочергових протиаварійних робіт.

Як повідомляв УНН, підконтрольна Росії прокуратура Криму викликала для перевірки учасників Українського культурного центру.

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