З Мітрідатських сходів у окупованій Керчі вивезли скульптури грифонів

За даними ЗМІ грифонів вивезли в рамках робіт з підготовки до реконструкції сходів. Демонтаж статуй здійснили робочі фірми “Меандр”, грифонів зберігатимуть в керченському лапідарії, повідомляє 24 лютого сайт “Керчь — мой город”.

За словами доглядача лапідарію Ніни Кучеревської, грифонів можуть не повернути на Великі Мітрідатські сходи. Сайт “Керч ФМ” опублікував відео демонтажу кам’яних скульптур.

На початку лютого робітники, в рамках робіт з підготовки до реконструкції Великих Мітрідатських сходів, розташованих в центрі міста, зняли фрагменти кам’яних огорож і замінили їх дошками. Російська компанія з Санкт-Петербурга “Меандр” виграла тендер на проведення першочергових протиаварійних робіт.

Як повідомляв УНН, підконтрольна Росії прокуратура Криму викликала для перевірки учасників Українського культурного центру.