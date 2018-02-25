С Митридатской лестницы в оккупированной Керчи вывезли скульптуры грифонов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В оккупированной Керчи из пролетов Большой Митридатской лестницы сняли каменные скульптуры грифонов. Об этом сообщает “Крым.Реалии” со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
По данным СМИ грифонов вывезли в рамках работ по подготовке к реконструкции лестницы. Демонтаж статуй совершили рабочие фирмы “Меандр”, грифонов будут хранить в керченском лапидарии, сообщил 24 февраля сайт “Керчь — мой город”.
По словам смотрителя лапидария Нины Кучеревский, грифонов могут не вернуть на Большую Митридатскую лестницу. Сайт “Керчь ФМ” опубликовал видео демонтажа каменных скульптур.
В начале февраля рабочие, в рамках работ по подготовке к реконструкции Большой Митридатской лестницы, расположенных в центре города, сняли фрагменты каменных оград и заменили их досками. Российская компания из Санкт-Петербурга “Меандр” выиграла тендер на проведение первоочередных противоаварийных работ.
Как сообщал УНН, подконтрольная России прокуратура Крыма вызвала для проверки участников Украинского культурного центра.