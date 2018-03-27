З майже двох тисяч справ за економічні злочини до суду скерували 20

КИЇВ. 27 березня. УНН. Цьогоріч кількість викритих організованих злочинних груп у сфері економіки – є вдвічі більшою порівняно з минулим роком. Про це сьогодні, 27 березня, під час відеоселекторної наради повідомив заступник глави Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.