З майже двох тисяч справ за економічні злочини до суду скерували 20
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Цьогоріч кількість викритих організованих злочинних груп у сфері економіки – є вдвічі більшою порівняно з минулим роком. Про це сьогодні, 27 березня, під час відеоселекторної наради повідомив заступник глави Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Він зазначив, що увагу працівників обласних підрозділів захисту економіки акцентовано саме на виявленні правопорушень у сфері бюджетних коштів та посадових злочинах.
“Ми дуже жорстко реагуємо, щоб матеріали не лежали без руху тривалий час і їм приділялася належна увага”, — наголосив Ігор Купранець.
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Водночас, він наголосив на необхідності вивчення кожного матеріалу у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами порушень у сфері економіки. Контроль з боку начальників главків поліції на місцях спільно з керівниками управлінь захисту економіки та слідчих підрозділів зробить розслідування цих правопорушень більш ефективним, вважає правоохоронець.
За словами Купранця, Департаментом захисту економіки разом зі слідством виявлено понад 1900 кримінальних правопорушень у сфері економіки. Крім того, упродовж січня-лютого цього року до суду направлено матеріали кримінальних проваджень стосовно 20 організованих злочинних груп у сфері економіки.
“На сьогоднішній день організовані групи направляються по "важких" статтях, які пов’язані із бюджетом і хабарництвом. Ми відійшли від так званих "галочних" показників. Натомість більший акцент приділяємо бюджетним коштам”, — зазначив він.
Нагадаємо, що зараз в Україні, за даними ГПУ та низки профільних експертів, спостерігається сплеск організованої злочинності.
Екс-керівник ГУБОЗу Кур, зокрема, переконаний, що рівень злочинності в Україні сьогодні вищий, ніж в 90-ті.