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З м.Авдіївка евакуйовано 149 осіб - ДСНС

З м.Авдіївка евакуйовано 149 осіб - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на 07:00 2 лютого з м.Авдіївка евакуйовано 149 осіб (з них 77 дітей), передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зазначають, що централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 200 кВт).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Температура в оселях Авдіївки підтримується на рівні 15 грудусів

“Протягом 1 лютого підрозділами ДСНС організовано підвіз 20 тон питної води та комунальними службами 15 тон технічної води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення забезпечуються електроенергією від 11 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 4 генератори різної потужності),” — йдеться в повыдомленні.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 4500 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 10 градусів морозу.

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 260 осіб та 60 од. тех., у тому числі: від ДСНС 100 осіб та 32 од. техніки.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Як повідомляв УНН, під час обстрілу Авдіївки з боку бойовиків, пошкоджений водопровід з технічною водою, підтоплено 5 ділянок.

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