С г.Авдеевка эвакуированы 149 человек - ГСЧС

Отмечают, что централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции м. Авдеевка привлечено электростанцию ​​ГСЧС мощностью 200 кВт).

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"В течение 1 февраля подразделениями ГСЧС организован подвоз 20 тонн питьевой воды и коммунальными службами 15 тонн технической воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 4 генераторы различной мощности) ", - говорится в сообщении.

Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которых обратилось более 4500 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 10 градусов мороза.

Всего к аварийно восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 ед. тех., в том числе от ГСЧС 100 человек и 32 ед. техники.

Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Как сообщал УНН, во время обстрела Авдеевки со стороны боевиков, поврежден водопровод с технической водой, подтоплено 5 участков.