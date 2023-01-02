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З лютого 2022 року Зеленський провів 18 розмов з африканськими лідерами, 9 з яких - вперше в історії двосторонніх відносин

З лютого 2022 року Зеленський провів 18 розмов з африканськими лідерами, 9 з яких - вперше в історії двосторонніх відносин

Київ • УНН

 • 545657 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. З лютого 2022 року Президент Володимир Зеленський провів 18 розмов з африканськими лідерами, 9 з яких відбулися вперше в історії двосторонніх відносин. Про це інформує Міністерство закордонних справ, пише УНН.

Деталі

З лютого 2022 року відбулися 18 розмов Президента України з африканськими лідерами, 9 з яких - вперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д’Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана).
У жовтні Україну відвідав Президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Це стало першим офіційним візитом в Україну лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року.

Цитата

“Раніше у фокусі дипломатичної діяльності були політичні та торговельно-економічні контакти з країнами Північної Африки, тепер настав час для перезавантаження відносин з усім континентом. Нова українська політика на цьому пріоритетному напрямі, визначена Президентом України Володимиром Зеленським, ґрунтується на Стратегії розвитку відносин з державами Африки, затвердженій у січні 2022 року. Ще до повномасштабного російського вторгнення МЗС провело ретельну підготовку задля тіснішої взаємодії з державами Африки”, – зазначають у відомстві.

Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав 35 змістовних телефонних розмов та зустрічей з африканськими колегами. Зокрема, у жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, що охопило Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію. Спеціальний представник України з країн Близького Сходу та Африки Максим Субх, призначений в липні 2022 року, додатково відвідав 5 африканських країн. В ході турне досягнуті важливі домовленості, передусім у сфері економіки та освіти.

Шляхом надання гуманітарної допомоги країнам Африки, що страждають від голоду, а також завдяки гуманітарній ініціативі Президента України «Grain from Ukraine» наша держава засвідчила свій статус надійного гаранта продовольчої безпеки в регіоні.

“У планах на 2023 рік - заходи із збільшення обсягів українського експорту товарів і послуг, а також здійснення спільних українсько-африканських проєктів у сферах торговельно-економічного, інвестиційного, науково-технічного співробітництва та виробничої кооперації”, – додали в МЗС.

Доповнення

Від початку повномасштабного вторгнення росії за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів.

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