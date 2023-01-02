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С февраля 2022 года Зеленский провел 18 разговоров с африканскими лидерами, 9 из которых – впервые в истории двусторонних отношений

Киев • УНН

 • 545657 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. С февраля 2022 г. Президент Владимир Зеленский провел 18 разговоров с африканскими лидерами, 9 из которых состоялись впервые в истории двусторонних отношений. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.

Детали

С февраля 2022 г. состоялись 18 разговоров Президента Украины с африканскими лидерами, 9 из которых - впервые в истории двусторонних отношений (Гана, Гвинея-Бисау, ДРК, Замбия, Кот-д’Ивуар, Малави, Мозамбик, Нигер, Ботсвана).
В октябре Украину посетил Президент Гвинеи-Бисау и действующий глава Экономического сообщества стран Западной Африки Умаро Эмбало. Это стало первым официальным визитом лидера государства Подсахарской Африки с 2004 года.

Цитата

“Раньше в фокусе дипломатической деятельности были политические и торгово-экономические контакты со странами Северной Африки, теперь пора перезагрузить отношения со всем континентом. Новая украинская политика в этом приоритетном направлении, определенная Президентом Украины Владимиром Зеленским, основывается на Стратегии развития отношений с государствами Африки, утвержденной в январе 2022 года. Еще до полномасштабного российского вторжения МИД провел тщательную подготовку для более тесного взаимодействия с государствами Африки”, – отмечают в ведомстве.

В то же время, у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба было 35 содержательных телефонных разговоров и встреч с африканскими коллегами. В частности, в октябре 2022 года состоялось первое в истории украинской дипломатии охватившее Сенегал, Кот-д’Ивуар, Гану и Кению африканское турне министра иностранных дел Украины. Специальный представитель Украины из стран Ближнего Востока и Африки Максим Субх, назначенный в июле 2022 года, дополнительно посетил пять африканских стран. В ходе турне достигнуты важные договоренности, прежде всего, в сфере экономики и образования.

Путем оказания гуманитарной помощи странам Африки, страдающим голодом, а также благодаря гуманитарной инициативе Президента Украины «Grain from Ukraine» наше государство засвидетельствовало свой статус надежного гаранта продовольственной безопасности в регионе.

“В планах на 2023 год - мероприятия по увеличению объемов украинского экспорта товаров и услуг, а также осуществление совместных украинско-африканских проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества и производственной кооперации”, – добавили в МИД.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось 850 международных мероприятий.

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