З літака почали виносити тіла загиблих українців в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. З літака, що прибув в аеропорт «Бориспіль» почали виносити тіла загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані, передає кореспондент УНН.
Так, з літака почали виносити тіла загиблих українців.
До України привезли 11 тіл, з яких 9 — члени екіпажу збитого літака. В аеропорту військові тримають прапори з чорними стрічками країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, зокрема, прапори Німеччини, Великої Британії, Ірану, Канади, України, Швеції.
Додамо, що Зеленський разом з Гончаруком та Разумковим прибув у “Бориспіль”.