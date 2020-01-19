С самолета начали выносить тела погибших украинский в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. С самолета, прибывшего в аэропорт “Борисполь” начали выносить тела погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, передает корреспондент УНН.
Так, с самолета начали выносить тела погибших украинцев.
В Украину привезли 11 тел, из которых 9 — члены экипажа сбитого самолета. В аэропорту военные держат флаги с черными лентами стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, в частности, флаги Германии, Великобритании, Ирана, Канады, Украины, Швеции.
Добавим, что Зеленский вместе с Гончаруком и Разумковым прибыл в “Борисполь”.