З Лиманської громади евакуювали останню дитину

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“9-річний Тимофій залишався єдиною дитиною, яка мешкала в селі. Всі інші дітки були евакуйовані до безпечних регіонів. Хлопчик жив із бабусею у будинку, де через обстріли не залишилося жодного вікна. Дитина перечікувала потужні прильоти в кімнаті, бо підвалу в оселі немає”, - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що правоохоронці вговорили бабусю разом із онуком переїхати хоча б до Лиману, де для них вже була підготовлена оселя.

“Наразі сім’я облаштовується на новому місці. Інспектор з ювенальної превенції організував умови для навчання дитини, а також взяв на контроль побутові проблеми родини”, - повідомили у Національній поліції.

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