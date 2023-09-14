З Лиманської громади евакуювали останню дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. З села Зарічне Лиманської громади правоохоронці із загону поліції “Білі янголи” евакуювали останню дитину та його бабусю, які жили під постійними обстрілами окупантів, повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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“9-річний Тимофій залишався єдиною дитиною, яка мешкала в селі. Всі інші дітки були евакуйовані до безпечних регіонів. Хлопчик жив із бабусею у будинку, де через обстріли не залишилося жодного вікна. Дитина перечікувала потужні прильоти в кімнаті, бо підвалу в оселі немає”, - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що правоохоронці вговорили бабусю разом із онуком переїхати хоча б до Лиману, де для них вже була підготовлена оселя.
“Наразі сім’я облаштовується на новому місці. Інспектор з ювенальної превенції організував умови для навчання дитини, а також взяв на контроль побутові проблеми родини”, - повідомили у Національній поліції.
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