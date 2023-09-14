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Из Лиманской громады эвакуировали последнего ребенка

Из Лиманской громады эвакуировали последнего ребенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Из села Заречное Лиманской громады правоохранители из отряда полиции “Белые ангелы” эвакуировали последнего ребенка и его бабушку, которые жили под постоянными обстрелами оккупантов, сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН

Цитата

“9-летний Тимофей оставался единственным ребенком, который жил в селе. Все остальные детки были эвакуированы в безопасные регионы. Мальчик жил с бабушкой в доме, где из-за обстрелов не осталось ни одного окна. Ребенок пережидал мощные прилеты в комнате, потому что подвала в доме нет”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители уговорили бабушку вместе с внуком переехать хотя бы в Лиман, где для них уже было подготовлено жилье.

“Сейчас семья обустраивается на новом месте. Инспектор по ювенальной превенции организовал условия для обучения ребенка, а также взял на контроль бытовые проблемы семьи”, - сообщили в Национальной полиции.

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