Из Лиманской громады эвакуировали последнего ребенка

Цитата

“9-летний Тимофей оставался единственным ребенком, который жил в селе. Все остальные детки были эвакуированы в безопасные регионы. Мальчик жил с бабушкой в доме, где из-за обстрелов не осталось ни одного окна. Ребенок пережидал мощные прилеты в комнате, потому что подвала в доме нет”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители уговорили бабушку вместе с внуком переехать хотя бы в Лиман, где для них уже было подготовлено жилье.

“Сейчас семья обустраивается на новом месте. Инспектор по ювенальной превенции организовал условия для обучения ребенка, а также взял на контроль бытовые проблемы семьи”, - сообщили в Национальной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Купянском направлении уже эвакуировали более двух тыс. гражданских, из них 350 - дети