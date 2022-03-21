З Кремінної і Рубіжного, які потерпають від ворожих обстрілів, вдалося евакуювати 60 людей - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Луганській області вдалося вивезти 40 осіб з Рубіжного і 20 – з Кремінної. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
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«Через відсутність «режиму тиші» у деяких населених пунктах нам погодили евакуацію лише із Сєвєродонецька, Лисичанська і Гірського. Однак разом із місцевими органами влади ми спробували організувати транспорт і врятувати жителів Кремінної та Рубіжного, які котрий день потерпають від цілодобових обстрілів росіян. У підсумку вдалося вивезти 40 осіб з Рубіжного і 20 – з Кремінної до залізничних вокзалів Донеччини. Вони вже чекають на поїзди», - написав Гайдай.
Деталі
За його словами, ще 175 жителів області з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського вже прямують до поїздів.
«Евакуація триває», - додав він.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що з Рубіжного щодня в середньому вивозять 500 людей з міста.