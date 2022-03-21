Из Кременной и Рубежного, страдающих от вражеских обстрелов, удалось эвакуировать 60 человек - Гайдай

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"Из-за отсутствия "режима тишины" в некоторых населенных пунктах нам согласовали эвакуацию только из Северодонецка, Лисичанска и Горского. Однако вместе с местными органами власти мы попытались организовать транспорт и спасти жителей Кременной и Рубежного, которые который день страдают от круглосуточных обстрелов россиян. В итоге удалось вывести 40 человек из Рубежного и 20 - из Кременной до железнодорожных вокзалов Донецкой области. Они уже ждут поезда", - написал Гайдай.

Детали

По его словам, еще 175 жителей области из Северодонецка, Лисичанска и Горного уже направились к поездам.

"Эвакуация продолжается", - добавил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из Рубежного ежедневно в среднем вывозят 500 людей из города.