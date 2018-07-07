З когорти справжніх Героїв: Порошенко назвав Лук‘яненка символом незламності духу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Смерть вирвала у нас того, хто був живим символом незламності українського духу, хто виборов нам Незалежність України у ХХ сторіччі - Левка Лук‘яненка. Про це Президент України Петро Порошенко написав у Twitter, передає УНН.
"...Його не зламали ні радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія. Він передав нам головний вогонь свого життя - любов до України.
Він з когорти справжніх Героїв! А вони не вмирають", - написав Порошенко.
Як повідомляв УНН, відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя.
Сьогодні колишній радянський дисидент Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.