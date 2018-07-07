З когорти справжніх Героїв: Порошенко назвав Лук‘яненка символом незламності духу

"...Його не зламали ні радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія. Він передав нам головний вогонь свого життя - любов до України.

Він з когорти справжніх Героїв! А вони не вмирають", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНН, відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя.

Сьогодні колишній радянський дисидент Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.