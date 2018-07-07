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25 березня, 17:08 • 54307 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 110929 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103311 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 131540 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106853 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121029 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 161392 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 190156 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295997 перегляди

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З когорти справжніх Героїв: Порошенко назвав Лук‘яненка символом незламності духу

Київ • УНН

 • 12305 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Смерть вирвала у нас того, хто був живим символом незламності українського духу, хто виборов нам Незалежність України у ХХ сторіччі - Левка Лук‘яненка. Про це Президент України Петро Порошенко написав у Twitter, передає УНН.

"...Його не зламали ні радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія. Він передав нам головний вогонь свого життя - любов до України.

Він з когорти справжніх Героїв! А вони не вмирають", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНН, відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя.

Сьогодні колишній радянський дисидент Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.

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