Из когорты настоящих Героев: Порошенко назвал Лукьяненко символом несокрушимости духа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, передает УНН.
"... Его не сломили ни советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине.
Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают", - написал Порошенко.
Как сообщал УНН, известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.
Сегодня бывший советский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию.