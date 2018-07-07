Из когорты настоящих Героев: Порошенко назвал Лукьяненко символом несокрушимости духа

"... Его не сломили ни советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине.

Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают", - написал Порошенко.

Как сообщал УНН, известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.

Сегодня бывший советский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию.