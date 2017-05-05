З киян з початку року зібрали 19,5 млрд грн податків

“Як зазначають фахівці ДФС Києва, столичними платниками за січень-квітень 2017 року до бюджетів усіх рівнів перераховано 19 мільярдів 420 мільйонів гривень, що на майже 2,2 мільярди гривень більше ніж минулоріч. Впродовж 4 місяців поточного року до державного бюджету від киян надійшло 13 мільярдів 205 мільйонів гривень. У порівнянні з минулорічним показником додатково надійшло близько 1,2 мільярди гривень”, — повідомляє прес-служба.

При цьому приріст надходжень до загального фонду держбюджету відбувся за такими основними податками: на 547 мільйонів гривень (10%) зросли надходження з податку на додану вартість та становили 5 мільярдів 978 мільйонів гривень, на 997 мільйонів гривень (31%) підвищився рівень сплати податку на доходи фізичних осіб та склали 4 мільярди 259 мільйонів гривень; на 163 мільйони гривень (32%) зросли надходження зі сплати військового збору — 670 мільйонів гривень було перераховано в держбюджет.

Також прес-служба повідомляє, що до бюджету столиці за 4 місяці поточного року платниками податків було сплачено 6 мільярдів 215 мільйонів гривень, що на 19% більше ніж за відповідний період попереднього року. Столична скарбниця додатково поповнилась на 997 мільйонів гривень.

“У порівнянні з минулим роком відбулось збільшення надходжень столичного бюджету за такими податками: на 656 мільйонів (32%) підвищилась сплата податку з доходів фізичних осіб та склала 2 мільярди 741 мільйон гривень; надходження єдиного податку зросли на 350 мільйонів гривень (34%) і склали 1 мільярд 389 мільйонів гривень, по земельному податку та орендній платі надійшов 1 мільярд 273 мільйони гривень, що на 62 мільйони гривень (5%) більше за минулорічний показник. Сплата податку на майно збільшилась на 45 мільйонів (50 % ) та склала 136 мільйонів гривень”, — також зазначається в повідомленні.

Крім того, за січень-квітень поточного року до столичного бюджету надійшло 7 мільярдів 959 мільйонів гривень єдиного соціального внеску. У порівнянні з минулим роком сума збільшилась на 2 мільярди 82 мільйони гривень.

Нагадаємо, представники МВФ та ДФС обговорили реформування фіскальної служби.