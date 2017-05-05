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С киевлян с начала года собрали 19,5 млрд грн налогов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. За январь-апрель поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Киеве составляли почти 19,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве, передает УНН.

С киевлян с начала года собрали 19,5 млрд грн налогов

"Как отмечают специалисты ГФС Киева, столичными плательщиками за январь-апрель 2017 года до бюджетов всех уровней перечислено 19 млрд 42 млн гривен, что почти 2,2 млрд грн больше чем в прошлом году. В течение 4 месяцев текущего года в государственный бюджет от киевлян поступило 13 млрд 205 млн гривен. По сравнению с прошлогодним показателем дополнительно поступило около 1,2 млрд гривен", - сообщает пресс-служба.

При этом прирост поступлений в общий фонд госбюджета состоялся по следующим основным налогам: на 547 млн гривен (10%) выросли поступления по налогу на добавленную стоимость и составили 5 млрд 978 млн гривен, на 997 млн гривен (31%) повысился уровень уплаты налога на доходы физических лиц и составили 4 млрд 259 млн гривен; на 163 млн гривен (32%) выросли поступления по уплате военного сбора - 670 млн гривен было перечислено в госбюджет.

Также пресс-служба сообщает, что в бюджет столицы за 4 месяца текущего года плательщиками налогов было уплачено 6 млрд 215 млн гривен, что на 19% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Столичная казна дополнительно пополнилась на 997 млн гривен.

"По сравнению с прошлым годом произошло увеличение поступлений столичного бюджета по следующим налогам: на 656 млн (32%) повысилась уплата налога с доходов физических лиц и составила 2 млрд 741 млн гривен; поступления единого налога выросли на 350 млн гривен (34%) и составили 1 млрд 389 млн гривен, по земельному налогу и арендной плате поступил 1 млрд 273 млн гривен, что на 62 млн гривен (5%) больше прошлогоднего показателя. Уплата налога на имущество увеличилась на 45 млн (50%) и составила 136 млн гривен", - также отмечается в сообщении.

Кроме того, за январь-апрель текущего года в столичный бюджет поступило 7 млрд 959 млн гривен единого социального взноса. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 2 млрд 82 млн гривен.

Напомним, представители МВФ и ГФС обсудили реформирование фискальной службы.

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