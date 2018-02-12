З італійського кафе до лікарні: в Одеській області 9 осіб захворіли на сальмонельоз

“Під час санепідобстеження кафе „Італійський квартал“ виявлено порушення санітарного законодавства (при відсутності санітарно-гігієнічних умов проводиться виготовлення готових страв із продовольчої сировини, не забезпечено вхідний контроль продовольчої сировини та харчових продуктів, недотримується санітарно-гігієнічний режим, санітарно-технічний стан приміщень незадовільний, дані щодо проходження медогляду не представлено тощо), внаслідок чого керівника закладу оштрафовано, винесено Постанову про тимчасову заборону експлуатації кафе до усунення виявлених порушень, виконання якої знаходиться на контролі, відсторонено від роботи персонал, у якого виявлено патогенний стафілокок та сальмонельоз”, — йдеться у повідомленні.

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Епідрозслідування триває.