З.Габріель заявив, що для балканських країн відкриті двері в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Балканським державам слід запроваджувати реформи та долати суперечки між собою і Німеччина їх підтримуватиме на шляху до ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
"Я запевню своїх партнерів: шлях до ЄС залишатиметься відкритим, якщо ви оберете реформи та прогрес замість роз'єднаності та стагнації", - заявив З.Габріель під час свого візиту у Косово.
Він додав, що рани минулого досі є причиною напруженості у регіоні, проте водночас зауважив значний прогрес, якого досягнули протягом останніх років балканські держави.
"Ми хочемо підтримати країни в цьому регіоні у розвитку демократії та верховенства права, та на їхньому шляху до стабільності та процвітання. Німеччина і надалі дотримується своєї обіцянки тримати двері до ЄС відкритими для усіх держав західних Балкан", - зазначив З.Габріель.
Зазначається, що З.Габріель цього тижня здійснює візити до Сербії та Косова, а наступного тижня відправиться до Албанії. Це його перша поїздка до балканських країн з моменту, коли він очолив МЗС ФРН.
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Нагадаємо, у березні 2017 року прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич попередив канцлерку ФРН Ангелу Меркель про серйозні наслідки, включаючи посилення націоналізму та проросійських настроїв, у тому разі, якщо країнам західних Балкан не буде надано чіткої перспективи членства у ЄС у майбутньому.