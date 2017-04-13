З.Габриель заявил, что для балканских стран открыты двери в ЕС

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26385 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100989 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175185 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128299 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116552 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106426 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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З.Габриель заявил, что для балканских стран открыты двери в ЕС

З.Габриель заявил, что для балканских стран открыты двери в ЕС

Киев  •  УНН

 • 12238 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Балканским государствам следует вводить реформы и преодолевать споры между собой. Германия будет поддерживать их на пути в ЕС. Об этом рассказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

"Я заверю своих партнеров: путь в ЕС будет оставаться открытым, если вы выберете реформы и прогресс вместо разобщенности и стагнации", - заявил З.Габриель во время своего визита в Косово.

Он добавил, что раны прошлого до сих пор является причиной напряженности в регионе, однако в то же время отметил значительный прогресс, которого достигли в последние годы балканские государства.

"Мы хотим поддержать страны в этом регионе в развитии демократии и верховенства права, и на их пути к стабильности и процветания. Германия и в дальнейшем будет придерживаться своего обещания держать двери в ЕС открытыми для всех государств Западных Балкан", - отметил З.Габриель.

Отмечается, что З.Габриель на этой неделе совершает визиты в Сербию и Косово, а на следующей неделе отправится в Албанию. Это его первая поездка в балканские страны с момента, когда он возглавил МИД ФРГ.

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Напомним, в марте 2017 года премьер-министр Сербии Александр Вучич предупредил канцлера ФРГ Ангелу Меркель о серьезных последствиях, включая усиление национализма и пророссийских настроений, в том случае, если странам западных Балкан не будет предоставлено четкой перспективы членства в ЕС в будущем.

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