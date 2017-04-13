З.Габриель заявил, что для балканских стран открыты двери в ЕС

"Я заверю своих партнеров: путь в ЕС будет оставаться открытым, если вы выберете реформы и прогресс вместо разобщенности и стагнации", - заявил З.Габриель во время своего визита в Косово.

Он добавил, что раны прошлого до сих пор является причиной напряженности в регионе, однако в то же время отметил значительный прогресс, которого достигли в последние годы балканские государства.

"Мы хотим поддержать страны в этом регионе в развитии демократии и верховенства права, и на их пути к стабильности и процветания. Германия и в дальнейшем будет придерживаться своего обещания держать двери в ЕС открытыми для всех государств Западных Балкан", - отметил З.Габриель.

Отмечается, что З.Габриель на этой неделе совершает визиты в Сербию и Косово, а на следующей неделе отправится в Албанию. Это его первая поездка в балканские страны с момента, когда он возглавил МИД ФРГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сербы устроили протесты против избрания президентом А.Вучича

Напомним, в марте 2017 года премьер-министр Сербии Александр Вучич предупредил канцлера ФРГ Ангелу Меркель о серьезных последствиях, включая усиление национализма и пророссийских настроений, в том случае, если странам западных Балкан не будет предоставлено четкой перспективы членства в ЕС в будущем.