З фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві викрали бюст поетеси
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Невідомі вкрали бюст Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Музею видатних діячів української культури.
“3 березня, вночі, було цинічно вкрадено бюст Лесі Українки з пам’ятною дошкою, який вже понад 40 років прикрашав і виділяв меморіальний будинок в Києві по вул. Саксаганського, 97. Тут з 1899 по 1909 мешкала Леся Українка та її родина, а з 1960 р. працює музей поетеси”, — вказано у повідомленні.
Вкрадений бюст письменниці та пам’ятна дошка є унікальними в своєму роді. Вони виконані з бронзи та складають єдину композицію. Скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.
“Тепер на фасаді меморіального будинку залишилися шматки арматури і отвори, де було надійне кріплення, що тримало важку конструкцію стільки років. Не складно помітити, що погруддя знімали професіонали, адже нема жодних додаткових пошкоджень, не проводилося жодних додаткових демонтажних робіт”, — повідомили у музеї.
Як повідомляв УНН, з Мітрідатських сходів у окупованій Керчі вивезли скульптури грифонів.