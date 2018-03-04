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З фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві викрали бюст поетеси

З фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві викрали бюст поетеси

Київ • УНН

 • 10614 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Невідомі вкрали бюст Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Музею видатних діячів української культури.

“3 березня, вночі, було цинічно вкрадено бюст Лесі Українки з пам’ятною дошкою, який вже понад 40 років прикрашав і виділяв меморіальний будинок в Києві по вул. Саксаганського, 97. Тут з 1899 по 1909 мешкала Леся Українка та її родина, а з 1960 р. працює музей поетеси”, — вказано у повідомленні.

Вкрадений бюст письменниці та пам’ятна дошка є унікальними в своєму роді. Вони виконані з бронзи та складають єдину композицію. Скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО.

“Тепер на фасаді меморіального будинку залишилися шматки арматури і отвори, де було надійне кріплення, що тримало важку конструкцію стільки років. Не складно помітити, що погруддя знімали професіонали, адже нема жодних додаткових пошкоджень, не проводилося жодних додаткових демонтажних робіт”, — повідомили у музеї.

Як повідомляв УНН, з Мітрідатських сходів у окупованій Керчі вивезли скульптури грифонів.

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