С фасада здания Музея Леси Украински в Киеве похитили бюст поэтессы

“3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украински с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы”, — указано в сообщении.

Украденный бюст писательницы и памятная доска являются уникальными в своем роде. Они выполнены из бронзы и составляют единую композицию. Скульптурная композиция была установлена ​​в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

“Теперь на фасаде мемориального дома остались куски арматуры и отверстия, где было надежное крепление, которое держало тяжелую конструкцию столько лет. Несложно заметить, что бюст снимали профессионалы, ведь нет никаких дополнительных повреждений, не проводилось никаких дополнительных демонтажных работ”, — сообщили в музее.

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