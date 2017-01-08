З дверей Миколаївського театру ляльок вкрали старовинну ручку

“Різдво в Миколаївському обласному театрі ляльок не обійшлося без сюрпризів. Правда, неприємних. На вхідних дверях у нас були ручки, яким стільки ж років, скільки і театру — більше сорока. У святкову ніч ручку вкрали. Це латунь, досить стара робота. Але головне — вони самі по собі історія театру”, — написала І.Савицька.

Керівництво театру готово навіть викупити вкрадену річ, яка є частинкою історії культурного закладу.

“Раптом хтось знає людей, причетних до пунктів прийому металобрухту, — ми готові навіть викупити цю ручку! Допоможіть нам повернути частину нашої історії”, — закликала заступник директора театру ляльок.

Нагадаємо, наприкінці грудня ворона вкрала паспорт у громадянина Естонії при оформленні документів на пункті пропуску в Ленінградській області на російсько-естонському кордоні.