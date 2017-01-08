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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С дверей Николаевского театра кукол украли старинную ручку

С дверей Николаевского театра кукол украли старинную ручку

Киев • УНН

 • 7673 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. На Рождество с дверей Николаевского областного театра кукол неизвестные воры украли старинные ручки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора театра Инга Савицкая, сообщает УНН.

"Рождество в Николаевском областном театре кукол не обошлось без сюрпризов. Правда, неприятных. На входной двери у нас были ручки, которым столько же лет, сколько и театру - более сорока. В праздничную ночь ручку украли. Это латунь, довольно старая работа. Но главное - они сами по себе история театра ", - написала И.Савицкая.

Руководство театра готово даже выкупить украденную вещь, которая является частью истории культурного заведения.

"Вдруг кто-то знает людей, причастных к пунктам приема металлолома, - мы готовы даже выкупить эту ручку! Помогите нам вернуть часть нашей истории ", - призвала заместитель директора театра кукол.

Напомним, в конце декабря ворона украла паспорт у гражданина Эстонии при оформлении документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российско-эстонской границе.

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