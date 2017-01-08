С дверей Николаевского театра кукол украли старинную ручку
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. На Рождество с дверей Николаевского областного театра кукол неизвестные воры украли старинные ручки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора театра Инга Савицкая, сообщает УНН.
"Рождество в Николаевском областном театре кукол не обошлось без сюрпризов. Правда, неприятных. На входной двери у нас были ручки, которым столько же лет, сколько и театру - более сорока. В праздничную ночь ручку украли. Это латунь, довольно старая работа. Но главное - они сами по себе история театра ", - написала И.Савицкая.
Руководство театра готово даже выкупить украденную вещь, которая является частью истории культурного заведения.
"Вдруг кто-то знает людей, причастных к пунктам приема металлолома, - мы готовы даже выкупить эту ручку! Помогите нам вернуть часть нашей истории ", - призвала заместитель директора театра кукол.
Напомним, в конце декабря ворона украла паспорт у гражданина Эстонии при оформлении документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российско-эстонской границе.