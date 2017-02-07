З Донецька до Росії відправили два "КамАЗи" з тілами бойовиків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Продовжується вивезення тіл убитих бойовиків на територію Росії, 5 лютого з Донецька до Ростова-на-Дону відправили два автомобілі “КамАЗ”. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України, передає УНН.
“Продовжується вивезення тіл вбитих російських військовослужбовців на територію РФ. 5 лютого ц.р. з моргу обласної лікарні ім.Калініна (Донецьк) до Ростов-на-Дону відправлено два автомобілі „КамАЗ“ з вантажем „200“”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, лікарні Донецька переповнені через суттєві втрати бойовиків та перейшли на посилений режим роботи.