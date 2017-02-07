Из Донецка в Россию отправили два "КамАЗа" с телами боевиков - разведка

"Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля с.г. из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200" ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным разведки, больницы Донецка переполнены через существенные потери боевиков и перешли на усиленный режим работы.