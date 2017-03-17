З держбюджету у 2016 році було відшкодовано 94,4 млрд грн ПДВ - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У 2016 році з державного бюджету відшкодовано 94,4 млрд грн ПДВ. Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів України, опублікованому на офіційному сайті, передає УНН.
За даними, опублікованими у звіті Мінфіну, у 2016 році з державного бюджету України було відшкодовано 94,4 млрд грн. ПДВ, що на 38% або 26 млрд грн. більше ніж у 2015 році.
При цьому у відомстві зазначили, що у минулому році було відшкодовано з держбюджету 68,4 млрд грн.
А у 2014 році ця сума складала 43,3 млрд грн.
Нагадаємо, автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) повинен запрацювати з 1 квітня 2017 року.