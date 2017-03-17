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Из госбюджета в 2016 году было возмещено 94,4 млрд грн НДС - Минфин

Из госбюджета в 2016 году было возмещено 94,4 млрд грн НДС - Минфин

Киев • УНН

 • 9760 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В 2016 году из государственного бюджета возмещено 94,4 млрд грн НДС. Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины, опубликованном на официальном сайте, передает УНН.

По данным, опубликованным в отчете Минфина, в 2016 году из государственного бюджета Украины было возмещено 94,4 млрд грн. НДС, что на 38% или 26 млрд грн. больше чем в 2015 году.

При этом в ведомстве отметили, что в прошлом году было возмещено из госбюджета 68,4 млрд грн.

А в 2014 году эта сумма составляла 43,3 млрд грн.

Напомним, автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) должен заработать с 1 апреля 2017 года.

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