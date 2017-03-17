Из госбюджета в 2016 году было возмещено 94,4 млрд грн НДС - Минфин

По данным, опубликованным в отчете Минфина, в 2016 году из государственного бюджета Украины было возмещено 94,4 млрд грн. НДС, что на 38% или 26 млрд грн. больше чем в 2015 году.

При этом в ведомстве отметили, что в прошлом году было возмещено из госбюджета 68,4 млрд грн.

А в 2014 году эта сумма составляла 43,3 млрд грн.

Напомним, автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) должен заработать с 1 апреля 2017 года.