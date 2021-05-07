З "червоної зони" поширення COVID-19 в Україні вивели останню область

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 08 травня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „жовтий“ рівня епідемічної небезпеки”, — зазначив Немчінов.

COVID-19 в Україні

В Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, — 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — до 3 тисяч.