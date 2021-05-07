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У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 123211 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 165001 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 242772 перегляди

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17 березня, 13:49 • 182600 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 176142 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 05:23 • 160263 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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З "червоної зони" поширення COVID-19 в Україні вивели останню область

З "червоної зони" поширення COVID-19 в Україні вивели останню область

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні вивели останню область з “червоної зони” епідеміологічної небезпеки, нею стала Сумська область, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише УНН.

Деталі

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 08 травня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „жовтий“ рівня епідемічної небезпеки”, — зазначив Немчінов.

COVID-19 в Україні

В Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, — 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — до 3 тисяч.

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