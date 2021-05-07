С "красной зоны" распространения COVID-19 в Украине вывели последнюю область

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 82785 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 131854 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187007 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188610 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272996 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315925 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157291 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142960 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270466 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126352 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Актуальное
С "красной зоны" распространения COVID-19 в Украине вывели последнюю область

С "красной зоны" распространения COVID-19 в Украине вывели последнюю область

Киев  •  УНН

 • 16862 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине вывели последнюю область с “красной зоны” эпидемиологической опасности, ею стала Сумская область, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет УНН.

Детали

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности”, — отметил Немчинов.

COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировано уже 2,105 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, — 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 379. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — до 3 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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