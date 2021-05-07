С "красной зоны" распространения COVID-19 в Украине вывели последнюю область
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине вывели последнюю область с “красной зоны” эпидемиологической опасности, ею стала Сумская область, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет УНН.
Детали
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности”, — отметил Немчинов.
COVID-19 в Украине
В Украине зафиксировано уже 2,105 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, — 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня — 379. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных — до 3 тысяч.