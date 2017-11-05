З будівлі Большого театру у Москві евакуювали понад 3 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Близько 3,5 тисяч людей евакуювали з будівлі Большого театру в центрі Москви у зв'язку з загрозою вибуху, передає УНН посилаючись на ТАСС.
"Наразі з будівлі виводять людей. Очікується прибуття кінологів для перевірки приміщень", - повідомило видання.
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За інформацією, о 19 годині за місцевим часом в у Большому театрі повинен був початися концерт "Молот і серп", присвячений сторіччю Великої Жовтневої соціалістичної революції.