Из здания Большого Театра в Москве эвакуировали более 3 тsсяч человек

"Сейчас из здания выводят людей. Ожидается прибытие кинологов для проверки помещений", - сообщило издание.

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По информации, в 19 часов по местному времени в в Большом театре должен был начаться концерт "Молот и серп", посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.