Из здания Большого Театра в Москве эвакуировали более 3 тsсяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Около 3,5 тысяч человек эвакуировали из здания Большого театра в центре Москвы в связи с угрозой взрыва, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас из здания выводят людей. Ожидается прибытие кинологов для проверки помещений", - сообщило издание.
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По информации, в 19 часов по местному времени в в Большом театре должен был начаться концерт "Молот и серп", посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.