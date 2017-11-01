З боку окупованого Криму повністю припинено рух через адмінмежу

"Причини таких їх дій не відомі, оскільки з півострову також вони людей не пропускають. Через досить низький пасажиротранспортний потік накопичень автівок та черг громадян станом на 8:00 немає", - повідомив М.Сорока.

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У зв'язку із такою ситуацією, що виникла перед контрольними пунктами "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка", прикордонна служба просить громадян врахувати цю інформацію та утриматись від поїздок. У разі відновлення руху через адмінмежу буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що до Криму завезли близько півмільйона росіян і "ватників".