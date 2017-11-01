Со стороны оккупированного Крыма полностью прекращено движение через админграницу

"Причины таких их действий не известны, поскольку с полуострова также они людей не пропускают. Через довольно низкий пасажиротранспортний поток накоплений автомобилей и очередей граждан по состоянию на 8:00 нет", - сообщил М.Сорока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин анонсировал дату голосования за новую резолюцию по Крыму

В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", пограничная служба просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок. В случае возобновления движения через админграницу будет сообщено отдельно.

Напомним, лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что в Крым завезли около полумиллиона россиян и "ватников".