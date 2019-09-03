З бібліотеки католицької школи в Теннессі вилучили "Гаррі Поттера" через злих духів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Католицька школа в американському місті Нешвілл, штат Теннессі, прибрала серію книг про “Гаррі Поттера” зі своєї бібліотеки. Місцевий пастор вирішив, що з їх допомогою читачі можуть закликати злих духів. Про це повідомило регіональне видання Tennessean, пише УНН.
Видання отримало доступ до електронного листа, в якому Ден Ріхіл, пастор католицької школи імені Святого Едварда, написав, що проконсультувався з “екзорцистами з США і Риму”. Ті порекомендували прибрати книги Джоан Роулінг про юного чарівника з бібліотеки.
“У цих книгах магія зображується як зі злою, так і з доброї сторони. Такого не може бути, це хитра брехня. Використовувані в книгах прокляття і заклинання — справжні. Це означає, що прочитавши їх людина ризикує закликати злих духів”, — зазначив Ден Ріхіл.
Ребекка Хеммел, керівник шкіл католицької єпархії в Нешвіллі, підтвердила виданню, що Ріхіл відправив цього листа батькам, які цікавилися книгами. Вона вважає, що твори про Гаррі Поттера залишилися в інших шкільних бібліотеках єпархії, але за літо їх встигли прибрати зі школи Святого Едварда.
Хеммел підкреслила, що у католицької церкви немає офіційної позиції з приводу “Гаррі Поттера”. Тому в цій ситуації останнє слово залишиться за пастором: “Кожен священик має право приймати подібні рішення для своєї школи”.
Як писав УНН, польський священик вибачився за спалення книг про Гаррі Поттера.