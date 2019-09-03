Из библиотеки католической школы в Теннесси изъяли "Гарри Поттера" из-за злых духов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Католическая школа в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, убрала серию книг о “Гарри Поттере” из своей библиотеки. Местный пастор решил, что с их помощью читатели могут призывать злых духов. Об этом сообщило региональное издание Tennessean, пишет УНН.
Издание получило доступ к электронному письму, в котором Дэн Рихил, пастор католической школы имени Святого Эдварда, написал, что проконсультировался с “экзорцистами из США и Рима”. Те порекомендовали убрать книги Джоан Роулинг о юном волшебнике из библиотеки.
“В этих книгах магия изображается как со злой, так и с доброй стороны. Такого не может быть, это хитрая ложь. Используемые в книгах проклятья и заклинания — настоящие. Это значит, что прочитавший их человек рискует призвать злых духов”, — отметил Дэн Рихил.
Ребекка Хэммел, руководитель школ католической епархии в Нэшвилле, подтвердила изданию, что Рихил отправил это письмо родителям, которые интересовались книгами. Она полагает, что произведения о Гарри Поттере остались в других школьных библиотеках епархии, но за лето их успели убрать из школы Святого Эдварда.
Хэммел подчеркнула, что у католической церкви нет официальной позиции по поводу “Гарри Поттера”. Поэтому в этой ситуации последнее слово останется за пастором: “Каждый священник имеет право принимать подобные решения для своей школы”.
Как писал УНН, польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере.