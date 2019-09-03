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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30608 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117037 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127783 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119065 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124023 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127493 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152375 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Из библиотеки католической школы в Теннесси изъяли "Гарри Поттера" из-за злых духов

Из библиотеки католической школы в Теннесси изъяли "Гарри Поттера" из-за злых духов

Киев  •  УНН

 • 10423 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Католическая школа в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, убрала серию книг о “Гарри Поттере” из своей библиотеки. Местный пастор решил, что с их помощью читатели могут призывать злых духов. Об этом сообщило региональное издание Tennessean, пишет УНН.

Издание получило доступ к электронному письму, в котором Дэн Рихил, пастор католической школы имени Святого Эдварда, написал, что проконсультировался с “экзорцистами из США и Рима”. Те порекомендовали убрать книги Джоан Роулинг о юном волшебнике из библиотеки.

“В этих книгах магия изображается как со злой, так и с доброй стороны. Такого не может быть, это хитрая ложь. Используемые в книгах проклятья и заклинания — настоящие. Это значит, что прочитавший их человек рискует призвать злых духов”, — отметил Дэн Рихил.

Ребекка Хэммел, руководитель школ католической епархии в Нэшвилле, подтвердила изданию, что Рихил отправил это письмо родителям, которые интересовались книгами. Она полагает, что произведения о Гарри Поттере остались в других школьных библиотеках епархии, но за лето их успели убрать из школы Святого Эдварда.

Хэммел подчеркнула, что у католической церкви нет официальной позиции по поводу “Гарри Поттера”. Поэтому в этой ситуации последнее слово останется за пастором: “Каждый священник имеет право принимать подобные решения для своей школы”.

Как писал УНН, польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере.

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