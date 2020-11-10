З "АрселорМіттал" за порушення екологічних норм стягнули понад 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Держекоінспекція стягнула понад 7 мільйонів гривень збитків з ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" - наразі ведуться розрахунки щодо збитків по іншим видам викидів. Про це повідомляє пресслужба ДЕІ, інформує УНН.
"У вересні ДЕІ перевірила підприємство і виявила перевищення допустимих викидів діоксиду сірки та оксидів азоту. Це завдало природі шкоди на суму 7 103 989,07 гривень. Окрім того, наразі ведуться розрахунки щодо збитків по іншим видам викидів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" визнав, що порушив природоохоронне законодавство, і сплатив ці кошти до державного бюджету".
Як повідомлялося раніше в УНН, за шкоду довкіллю з 23 по 29 жовтня Держекоінспекцією нараховано 7,4 млн грн збитків.