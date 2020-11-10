З "АрселорМіттал" за порушення екологічних норм стягнули понад 7 млн грн

"У вересні ДЕІ перевірила підприємство і виявила перевищення допустимих викидів діоксиду сірки та оксидів азоту. Це завдало природі шкоди на суму 7 103 989,07 гривень. Окрім того, наразі ведуться розрахунки щодо збитків по іншим видам викидів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" визнав, що порушив природоохоронне законодавство, і сплатив ці кошти до державного бюджету".

Як повідомлялося раніше в УНН, за шкоду довкіллю з 23 по 29 жовтня Держекоінспекцією нараховано 7,4 млн грн збитків.