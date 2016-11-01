З.Аласанія вирішив піти з посади голови НТКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія йде з займаної посади. Про це повідомляє МедіаПорт, передає УНН.
Як зазначається, він написав заяву на звільнення за власним бажанням.
В оприлюдненому з приводу цього коментарі З.Аласанії йдеться, що на фоні створення суспільного мовника в країні, "раптом виникає подія - Євробачення, яка навіть не скорочує, а буквально стискає все, що відбувається, включно зі строками".
"А я йду у відставку зараз. Можливо, хоча б таким чином вдасться привернути увагу до проблем з бюджетом Євробачення та бюджетом майбутнього Суспільного. Цей вчинок не є шантажем влади, він є припущенням, що в перехідний період компанію має очолити людина більш компромісна, гнучка, здатна домовлятися і давати раду протилежним інтересам та інтересантам", - йдеться у коментарі З.Аласанії.
При цьому він додав, що справи не кидає і наступні два тижні "передаватимемо їх тому, хто буде призначений".