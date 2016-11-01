З.Аласания решил уйти с должности председателя НТКУ

Как отмечается, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В обнародованном по этому поводу комментарии З.Аласания говорится, что на фоне создания общественного вещания в стране, "вдруг возникает событие - Евровидение, которое даже не сокращает, а буквально сжимает все, что происходит, включая со сроками".

"А я иду в отставку сейчас. Возможно, хотя бы таким образом удастся привлечь внимание к проблемам с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного. Этот поступок не является шантажом власти, он является предположением, что в переходный период компанию должен возглавить человек более компромиссный, гибкий , способный договариваться и справляться с противоположными интересами и интересантами ", - говорится в комментарии З.Аласания.

При этом он добавил, что дела не бросает и следующие две недели будет "передавать их тому, кто будет назначен".