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З 29 січня внаслідок обстрілів в Авдіївці поранено 6 мирних жителів - поліція

Київ • УНН

 • 7374 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. З 29 січня до поліції Авдіївки надійшли повідомлення про те, що поранено 6 мирних мешканців, пошкоджено 38 будівель. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

“З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що поранено 6 мирних мешканців, пошкоджено 38 будівель, з яких 6 квартир та 32 приватних будинки”, — повідомили у поліції.

Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів. Правоохоронці обходять район, аби зібрати повну інформацію про руйнування та виявити тих, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, Авдіївка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня. Внаслідок артударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне.

Українські Національні Новини

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