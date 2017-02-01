С 29 января в результате обстрелов в Авдеевке ранены 6 мирных жителей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С 29 января в полицию Авдеевки поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий, из которых 6 квартир и 32 частных дома", - сообщили в полиции.
Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов. Правоохранители обходят район, чтобы собрать полную информацию о разрушении и выявить тех, кто нуждается в помощи.
Напомним, Авдеевка находится под обстрелами боевиков с 29 января. Вследствии артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное .