С 29 января в результате обстрелов в Авдеевке ранены 6 мирных жителей - полиция

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий, из которых 6 квартир и 32 частных дома", - сообщили в полиции.

Окончательная информация будет предоставлена ​​после тщательного документирования всех фактов терактов. Правоохранители обходят район, чтобы собрать полную информацию о разрушении и выявить тех, кто нуждается в помощи.

Напомним, Авдеевка находится под обстрелами боевиков с 29 января. Вследствии артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное .