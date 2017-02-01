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С 29 января в результате обстрелов в Авдеевке ранены 6 мирных жителей - полиция

С 29 января в результате обстрелов в Авдеевке ранены 6 мирных жителей - полиция

Киев • УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. С 29 января в полицию Авдеевки поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий, из которых 6 квартир и 32 частных дома", - сообщили в полиции.

Окончательная информация будет предоставлена ​​после тщательного документирования всех фактов терактов. Правоохранители обходят район, чтобы собрать полную информацию о разрушении и выявить тех, кто нуждается в помощи.

Напомним, Авдеевка находится под обстрелами боевиков с 29 января. Вследствии артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное .

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