З 29 січня в Авдіївці загинула одна людина та поранено 7 мирних жителів - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. З 29 січня до поліції Авдіївки надійшли повідомлення про те, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, поранено 7 мирних мешканців та пошкоджено 40 будівель. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
“З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 7 мирних мешканців, пошкоджено 40 будівель, з яких 6 квартир та 34 приватних будинки”, — повідомили у поліції.
Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.