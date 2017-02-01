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З 29 січня в Авдіївці загинула одна людина та поранено 7 мирних жителів - поліція

З 29 січня в Авдіївці загинула одна людина та поранено 7 мирних жителів - поліція

Київ • УНН

 • 6197 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. З 29 січня до поліції Авдіївки надійшли повідомлення про те, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, поранено 7 мирних мешканців та пошкоджено 40 будівель. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

“З 29 січня по теперішній час до поліції надійшли повідомлення про те, що загинула 1 людина, поранено 7 мирних мешканців, пошкоджено 40 будівель, з яких 6 квартир та 34 приватних будинки”, — повідомили у поліції.

Остаточна інформація буде надана після ретельного документування всіх фактів терактів.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.

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