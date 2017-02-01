С 29 января в Авдеевке погиб один человек и ранены 7 мирных жителей - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С 29 января в полицию Авдеевки поступили сообщения о том, что в результате обстрелов погиб один человек, ранены 7 мирных жителей и повреждены 40 зданий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб 1 человек, ранено 7 мирных жителей, повреждено 40 зданий, из которых 6 квартир и 34 частных дома", - сообщили в полиции.
Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
По состоянию на 12:00 1 февраля получено разрешение на разминирование территории , где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.