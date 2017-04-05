З 2014 року ДСНС знешкодили майже 74 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Від початку залучення до розмінування (від 06.07.2014 року) сапери ДСНС виявили та знешкодили на території Донеччини майже 74 тис. вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.
“Від початку залучення до розмінування (від 06.07.2014 року) сапери ДСНС виявили та знешкодили на території Донеччини майже 74 тис. вибухонебезпечних предметів, на площі 14 тис. га”, — йдеться у повідомленні.
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Також, він зазначив, що за минулу добу вибухотехніки ДСНС виявили та вилучили 81 вибухонебезпечний предмет.
“Лише за минулу добу підрозділи ДСНС виявили та вилучили 81 вибухонебезпечний предмет, обстеживши при цьому майже 17 га території області”, — повідомив П.Жебрівський.