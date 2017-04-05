С 2014 года ГСЧС обезвредили почти 74 тыс. взрывоопасных предметов

"С начала привлечения к разминированию (от 06.07.2014 года) саперы ГСЧС обнаружили и обезвредили на территории Донецкой области почти 74 тыс. взрывоопасных предметов, на площади 14 тыс. га", - говорится в сообщении.

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Также он отметил, что за прошедшие сутки взрывотехники ГСЧС обнаружили и изъяли 81 взрывоопасный предмет.

"Только за минувшие сутки подразделения ГСЧС обнаружили и изъяли 81 взрывоопасный предмет, обследовав при этом почти 17 га территории области", - сообщил П.Жебривский.